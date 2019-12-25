Санду заявила об отсутствии альтернативы российскому газу

В Молдавии рассказали о сложной энергетической обстановки.

Президент Молдавии Санду заявила об отсутствии альтернативы российскому природному газу. Соответствующее заявление глава государства сделала в рамках интервью для местного телеканала Jurnal TV. Политик подчеркнула, что Кишинев заинтересован в покупке энергетических ресурсов у компании "Газпром", так как альтернативные источники обойдутся республике гораздо дороже. При этом на крайний случай у страны есть другие технические пути получения поставок.

Нужно еще найти поставщика, который предложит среднесрочный контракт. С электроэнергией все еще сложнее, правительство запустило тендер по ее закупке, но предложения не устраивают. Майя Санду, президент Молдавии

По мнению президента, сейчас Молдавия находится в очень сложной ситуации. Ранее спикер местного парламента Игорь Гросу заметил, что кабинет министров ведет переговоры с российской компанией о продлении срока по аудиту долга оператора республики за уже поставленные ресурсы.

Санду: взрывы в Приднестровье являются результатом внутреннего противостояния.

Фото и видео: jurnal.md