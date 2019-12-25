Президент Молдавии рассказала о расходящихся позициях с РФ.

Майя Санду заявила о желании продолжить диалог с Россией по Приднестровью. Об этом президент республики рассказала журналистам на пресс-конференции. Она подчеркнула, что хочет этого даже в том случае, если сейчас позиции сторон по проблемам региона во многом расходятся.

Мы хотим иметь прагматичные, конструктивные отношения с Россией, прилагаем к этому усилия, результат этих усилий зависит от обеих сторон, у нас есть серьезные вопросы в повестке, некоторые решить просто, другие сложнее. Майя Санду, президент Молдавии

Напомним, что около 60% населения Приднестровья составляют русские и украинцы. Регион добивался выхода из состава Молдавии еще до распада СССР. Жители беспокоились о том, что на волне национализма страна присоединится к Румынии. В 1992 году Кишинев попытался силовым методом решить проблему. После этого Приднестровье стало неподконтрольной Молдавии территорией.

Президент Молдавии выступила за вывод войск РФ из Приднестровья.

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