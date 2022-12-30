Глава страны оценила пункт о нейтралитете Молдавии, прописанный в Основном документе.

Майя Санду заявила о необходимости оснастить армию Молдавии современным оружием, несмотря на приписанный в Конституции нейтральный статус государства. Соответствующее заявление глава государства сделала в эфире местного телеканала Moldova 1. Ранее политик говорила о том, что американцы и страны Евросоюза окажут республике военную поддержку в плане оснащения Вооруженных сил. В частности, на эти цели Фонд мира ЕС выделил Кишиневу 40 миллионов евро.

Нейтралитет не означает демилитаризации или безразличия к тому, что происходит в регионе. Наша армия должна быть оснащена современным оружием на случай, если придется обороняться. Майя Санду, президент Молдавии

Санду: власти Молдавии не поддерживают отношения с руководством России.

Фото и видео: YouTube / TVR MOLDOVA