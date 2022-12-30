Санду: власти Молдавии не поддерживают отношения с руководством России

Глава Молдавии рассказала о работе по евроинтеграции.

Президент Майя Санду рассказала о том, что власти Молдавии не поддерживают отношения с руководством России. Соответствующее заявление глава республики сделала в эфире местного телеканала. Ранее чиновники обсуждали вопрос относительно того, стоит ли стране оставаться в составе СНГ. Причиной этого стал украинский кризис.

Когда мы участвовали выборах, да, мы высказывались за сотрудничество и развитие отношений с Россией, но сейчас отношения с руководством России на всех уровнях прекращены. Майя Санду, президент Молдавии

Глава Молдавии отметила, что приоритетом внешней политики для Кишинева остается европейская интеграция. По словам Майи Санду, страна должна стать членом Евросоюза до 2030 года. При этом она пояснила, что не знает, какие планы по этому вопросу имеет республиканское правительство. Она призвала их сделать Молдавию страной-членом ЕС до завершения текущего десятилетия.

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Фото и видео: YouTube / TVR MOLDOVA