В Молдавии видят проблему в размещении российских миротворцев в Приднестровье.

Президент Молдавии Майя Санду рассказала о том, что при возможных переговорах о завершении вооруженного конфликта между киевским режимом и Москвой может быть поднят и вопрос Приднестровья. Соответствующее заявление местный политический лидер из Кишинева сделала в рамках интервью для телеканала Pro TV Chisinau. Она добавила, что вопрос непризнанной республики для страны остается приоритетным, также, ка к и для европейских партнеров.

Мы обсуждаем. Наибольшая проблема - незаконное присутствие российских войск. Разумеется, каждый раз и мы поднимаем эту тему, и они ее поднимают. Надеемся, вместе мы сможем решить эту проблему. Майя Санду, президент Молдавии

Санду: вхождение в состав Румынии позволит Молдавии быстрее попасть в ЕС.

Фото: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, признанная экстремистской и террористической) / Maia Sandu