Санду заявила, что во главе Молдавии теперь стоят честные люди

По ее словам, все честные люди должны объединить усилия для борьбы с коррупционными схемами.

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что во главе страны теперь стоят честные люди. Об этом она сообщила в эфире телеканала Moldova 1.

По ее словам, все честные люди должны объединить усилия для борьбы с коррупционными схемами. Санду подчеркнула, что такие люди не должны ссориться между собой.

Все честные люди в молдавской политике должны бороться с ворами, а не между собой. Майя Санду, президент Молдавии

Ранее Санду призвала другие страны помочь Молдавии в борьбе с коррупцией.

Видео: Telegram / Sputnik Молдова