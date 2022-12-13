Санду заявила, что во главе Молдавии теперь стоят честные люди

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что во главе страны теперь стоят честные люди. Об этом она сообщила в эфире телеканала Moldova 1.
По ее словам, все честные люди должны объединить усилия для борьбы с коррупционными схемами. Санду подчеркнула, что такие люди не должны ссориться между собой.
Все честные люди в молдавской политике должны бороться с ворами, а не между собой.
Майя Санду, президент Молдавии
Ранее Санду призвала другие страны помочь Молдавии в борьбе с коррупцией.
Видео: Telegram / Sputnik Молдова
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