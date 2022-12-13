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Санду заявила, что во главе Молдавии теперь стоят честные люди

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По ее словам, все честные люди должны объединить усилия для борьбы с коррупционными схемами.

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что во главе страны теперь стоят честные люди. Об этом она сообщила в эфире телеканала Moldova 1.

По ее словам, все честные люди должны объединить усилия для борьбы с коррупционными схемами. Санду подчеркнула, что такие люди не должны ссориться между собой.

Все честные люди в молдавской политике должны бороться с ворами, а не между собой.

Майя Санду, президент Молдавии

Ранее Санду призвала другие страны помочь Молдавии в борьбе с коррупцией.

Видео: Telegram / Sputnik Молдова

Теги: коррупция, майя санду, президент молдавии
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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