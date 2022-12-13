Санду призвала другие страны помочь Молдавии в борьбе с коррупцией

Президент Молдавии выступила на "Саммите за демократию".

Молдавский лидер Майя Санду призвала другие страны помочь республике в борьбе с коррупцией, а также в проведении расследовании громких преступлений. Соответствующее заявление глава государства сделала в рамках своего выступления по видеосвязи на втором "Саммите за демократию", организованного коллективным Западом и Вашингтоном. Политик выразила уверенность в том, что республика заинтересована в опыте стран по возвращению похищенных финансовых активов.

Мы призываем наших союзников помочь в расследовании громких коррупционных скандалов, чтобы международное сообщество помогло преодолеть нам эти отрицательные явления с помощью механизма санкций. Майя Санду, президент Молдавии

Напомним, что США и Великобритания по официальной просьбе Кишинева объявили о вводимых санкциях против местного олигарха Владимира Плахотнюка и лидера оппозиционной партии "Шор" Илана Шора. Оба предпринимателя стали главными фигурантами коррупционного скандала 2015 года. Речь идет о выводе одного миллиарда евро из молдавских банков. Май Санду говорила о том, что Плахотнюк и Шор финансируют антиправительственные акции протеста оппозиции.

Вице-премьер Молдавии предупредил страну о последствиях выхода из СНГ.

Фото и видео: YouTube / Голос Америки (признан на территории России СМИ-иностранным агентом)