Санду заявила, что Молдавия будет выполнять постановления МУС в отношении Путина

Глава Молдавии заявила о желании выполнить постановление МУС.

Молдавские правоохранительные органы в соответствии с решением Международного уголовного суда (МУС) арестуют российского президента Владимира Путина в случае его рабочего визита на территорию европейской республики. Соответствующее заявление глава государства Майя Санду сделала в интервью для онлайн-издания Euronews Romania. Таким образом политик ответила на вопрос ведущего о последствиях для лидера РФ в том случае, если он прибудет в страну.

Да. Республика Молдова подписала соглашение об уголовном суде, и Молдавия будет уважать решение суда... Майя Санду, президент Молдавии

Напомним, что в последний раз в качестве президента Владимир Путин был в Молдавии на саммите СНГ (Содружества независимых государств) в октябре 2002 года. В ноябре 2008 года, будучи премьер-министром, российский политик принял участие в заседании Совета глав правительств государств - участников СНГ, который состоялся в Кишиневе.

Президент Молдавии заявила, что не намерена поддерживать стратегическое партнерство с РФ.

Фото и видео: www.euronews.ro