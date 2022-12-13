Президент Молдавии заявила, что не намерена поддерживать стратегическое партнерство с РФ

Майя Санду рассказала о том, что военные РФ "незаконно" находятся в Приднестровье.

Молдавский президент Майя Санду заявила о том, что не видит возможности для Кишинева продолжения отношений стратегического партнерства с Россией. Соответствующее заявление глава государства сделала в рамках выступления для онлайн-издания Non Fiction. Ведущий Иван Святченко спросил политика о том, может ли республика снова стать стратегическим партнером для Москвы, так как по документам, это все еще так и есть. Гостья программы заметила, что российские военнослужащие "незаконно" находятся в непризнанном регионе Приднестровья свыше 30 лет. Она выразила недовольство тем, что Россия предусматривает для Молдавии высокие цены на природный газ и вводит ограничения в отношении местного вина и фруктов.

Я не знаю, когда мы были стратегическими партнерами, потому что, если тебя не уважают, то это наверняка не стратегическое партнерство. <…> Самая большая проблема здесь с РФ - это неуважение с ее стороны суверенитета и выбора нашего государства... Майя Санду, президент Молдавии

Президент Майя Санду добавила, что Кишинев больше не будет принимать у себя саммиты СНГ. Санду выступила против проведения саммитов СНГ на территории Молдавии.

Фото и видео: YouTube / NONFICTION