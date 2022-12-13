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Санду выступила против проведения саммитов СНГ на территории Молдавии

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Глава Молдавии напомнила о выходе страны из Межпарламентской ассамблеи СНГ.

На территории Молдавии не будут проходить встречи руководителей СНГ (Содружества независимых государств) и других мероприятий, проводимых в рамках Содружества. Соответствующее заявление глава государства Майя Санду рассказала в интервью местным журналистам для онлайн-издания Non Fiction. Ведущий проекта напомнил о том, что лидер правящей партии "Действие и солидарность" и спикер парламента республики Игорь Гросу ранее объявил о том, что Кишинев инициирует выход из состава Межпарламентской ассамблеи СНГ. 

Саммитов СНГ в Молдавии не будет....парламент на днях принял решение, что Молдавия должна выйти из Парламентской ассамблеи СНГ.

Майя Санду, президент Молдавии

Глава республики утверждает, что Россия не уважает независимость и суверенитет  Молдавии, поэтому Майя Санду подвергла сомнению стратегическое партнёрство Москвы с Кишиневым.

Санду заявила, что Молдавия обязана помочь Украине с вывозом зерна.

Фото и видео: YouTube / NONFICTION 

Теги: майя санду, молдавия, снг
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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