Санду заявила, что Молдавия обязана помочь Украине с вывозом зерна

Глава страны считает, что протесты фермеров "зря придали гласности".

Молдавский президент Майя Санду заявила о том, что Кишинев обязан помочь украинским властям с вывозом зерна, несмотря на трудности в собственном сельскохозяйственном секторе и протест местных фермеров. Соответствующее заявление в эфире телеканала Moldova 1 сделала глава государства. Политик сожалеет, что эта проблема передана общественности и гласности.

Здесь нет простых решений. С одной стороны, мы все обязаны помочь Украине, которая нуждается в этих коридорах солидарности <…> Украина нуждается в ресурсах, чтобы защищать нас, и мы помогаем ей и будем помогать. С другой стороны, проблемы наших фермеров. Мы попытаемся найти решение. Майя Санду, президент Молдавии

Напомним, что молдавские фермеры пригрозили выйти на массовые акции протеста в том случае, если правительство страны не запретит импорт зерна с территории Украины или не окажет им финансовую помощь.Глава Минсельхоза Молдавии Владимир Боля проинформировал европейских и украинских дипломатов о планах Кишинева ограничить импорт зерновых с Украины по примеру ряда восточноевропейских стран.

Санду заявила, что партнерство с СНГ невыгодно для жителей Молдавии.

Фото и видео: YouTube / Moldova 1