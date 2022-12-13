Санду заявила, что партнерство с СНГ невыгодно для жителей Молдавии

Глава Молдавии объяснила стремление выйти из Межпарламентской ассамблеи СНГ.

Молдавский президент Майя Санду заявила о том, что партнерство с СНГ (Содружеством независимых государств) невыгодно для граждан республики, национальные интересы которых она защищает. Соответствующее мнение политик выразила в эфире местного телеканала Moldova 1. Ранее спикер парламента, лидер правящего движения и "Действие и солидарность" Игорь Гросу объявил, что Кишинев инициирует выход из состава Межпарламентской ассамблеи СНГ. В ответ на это высказывание Соцпартия Молдавии объявила о намерении провести кампанию по сохранению страны в составе СНГ.

Мы анализируем, какие отношения у нас есть в рамках этих соглашений… У нас было достаточно времени проверить и собрать доказательства, что эти соглашения, это партнерство не выгодно гражданам Молдавии, а мы отталкиваемся от интересов граждан... Майя Санду, президент Молдавии

Санду вновь обвинила Москву в подготовке свержения правительства республики.

Фото и видео: YouTube / Moldova 1