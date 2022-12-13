Санду вновь обвинила Москву в подготовке свержения правительства республики

Президент республики назвала "планы Кремля" по ситуации в Кишиневе.

Молдвский президент Майя Санду заявила о том, что республиканские спецслужбы смогли предотвратить подготовку государственного переворота, однако Россия якобы снова готовит планы по смене правительства в стране. Соответствующее предостережение глава государства сделала в эфире местного телеканала Moldova 1. Политик считает, что Кремль поставил перед собой задачу сменить кишиневские власти на пророссийские, а затем - использовать Молдавию против Украины.

Сценарии по смене правительства готовились для этой весны не реализовались в том числе потому, что наши органы были бдительны. Уверена, что сейчас составляются другие планы... Думаю, что от них не отказались, потому что ясны намерения Кремля... Майя Санду, президент Молдавии

Она также отметила, что правительство должно дать оценку прозвучавшему ранее в парламенте предложению сократить количество российских дипломатов в Молдавии с 30 до шести, поскольку и в Москве работают лишь шесть молдавских дипломатов. Санду заявила, что МИД должен проанализировать это предложение, приняв во внимание, что в России до сих пор есть граждане Молдавии, интересы которых нужно защищать.

Президент Молдавии заявила о важности переубеждения скептиков в вопросе вступления в НАТО.

Фото и видео: YouTube / Moldova 1