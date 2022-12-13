Президент Молдавии заявила о важности переубеждения скептиков в вопросе вступления в НАТО

Глава страны призывала не допустить до населения пропаганды и дезинформации.

Молдавский президент Майя Санду заявила о том, что вхождение республики в НАТО сможет обеспечить безопасность страны, но для этого Кишиневу требуется переубедить скептиков, которых в стране по-прежнему остается большинство. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала Moldova 1 сделала глава государства. Политик видит важность властей по устранению препятствий, которые воздвигают активисты из оппозиционных движений. Она призвала не допустить дезинформации или влияния пропаганды на население.

Страны, которые находятся под зонтиком НАТО - им ничего не угрожает, там не идет война. Мы начали объяснить гражданам преимущества, представлять аргументы, хотя и с опозданием. Финальное решение за ними. Майя Санду, президент Молдавии

Согласно опросам общественного мнения, больше двух третей граждан страны выступают за сохранение нейтралитета страны и против вступления в организацию Североатлантического договора.

Додон: власти Молдавии из-за произвола с выборами в Гагаузии создают опасный прецедент.

Фото и видео: YouTube / Moldova 1