Санду связала популярность оппозиции в Гагаузии со знанием русского языка

В Кишиневе сожалеют о решении Гагаузии сопротивляться молдавским властям.

Глава Молдавии Майя Санду увязала популярность в Гагаузской автономии пророссийских, оппозиционных кандидатов на пост главы региона с незнанием румынского языка. Соответствующее заявление президент республики сделала в своем видеообращении. Политик напомнила, что в автономном территориальном образовании, расположенном на юге страны, 30 марта состоялся первый тур голосования за главу региона. На этот пост претендовали восемь человек. Далее прошли кандидат от партии "Шор" Евгения Гуцул с 26,47% голосов и Григорий Узун, которого поддерживает Партия социалистов, с 26,4%. Лидер Молдавии заметила, что авражает свое сожаление такими итогами и тому, что местные власти сопротивляются решению Кишинева по запрету на вещание российских телеканалов и радиостанций.

Жители автономии не знают, и, главное, не понимают румынский язык. Все содержание в местных СМИ — на русском языке... Майя Санду, президент Молдавии

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Фото и видео: Telegram / Sputnik Ближнее Зарубежье