Глава Молдавии ожидает новую угрозу от Москвы весной 2024 года.

Молдавский президент Майя Санду в эфире телеканала Pro TV выразила мнение о том, что Москва весной попытается подготовить новые попытки дестабилизации в стране. Однако глава государства ничем не обосновала свою позицию. Политик заметила, что власти смогут говорить о конкретных мерах противостояния можно будет после того, как завершится анализ проведения республиканских выборов. Спикер уточнила, что ряд оппозиционных партий был обвинен в использовании финансов из-за границы. Чкобы денежные средства кандидаты получали с территории РФ.

...Скорее всего будут использоваться люди, которые находятся здесь. Могут измениться определенные тактики. Мы должны изучить уроки местных выборов, проанализировать их и принять меры, чтобы защитить голоса граждан и демократические выборы. Майя Санду, президент Молдавии

В Молдавии не смогли объяснить, как можно вступить в ЕС без Приднестровья.

Фото и видео: Pro TV