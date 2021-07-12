Санду призвала госорганы проверить сторонников действий России на Украине

В Молдавии рассказала об опасности дестабилизации ситуации в стране.

Президент Молдавии Майя Санду призвала государственные органы республики проверить сторонников действий России на Украине. В эфире местного телеканала NORD NEWS политик заявила об угрозе, которая исходит от тех граждан в стране, которые поддерживают российскую власть и проведение специальной военной операции. Ранее глава государства упоминала о том, что в Молдавии фиксировались попытки дестабилизации в непризнанном регионе Приднестровья и Гагаузской автономии. Тогда местное население требовало отставки кабинета министров из-за роста цен.

Ими должны заняться институты государства, не должны позволять продвигать войну, поскольку они опасны… Эти люди опасны для общества, наши госорганы должны остановить этот феномен. Майя Санду, президент Молдавии

Политик полагает, что попытки дестабилизации в Молдавии нужно отличать от протестов, которые проходят в разных районах страны из-за растущего недовольства граждан. Майя Санду признала, что республиканскому правительству нужно больше работать ради того, чтобы оправдать надежды населения.

Власти Молдавии не будут компенсировать рост цен на энергоресурсы.

Фото и видео: YouTube / NORD NEWS