Власти Молдавии не будут компенсировать рост цен на энергоресурсы

Сергей Гайбу рассказал о том, что с большими проблемами сталкиваются обычные пользователи, а не экономические агенты.

Власти Молдавии не будут компенсировать экономическим агентам рост цен на энергетические ресурсы. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала RliveTV сделал глава министерства по экономике Сергей Гайбу. Чиновник уточнил, что при этом правительство республики готово поддержать программу по снижению уровня энергозатратности для тех компаний, которые используют природный газ в производственном процессе. Спикер уточнил, что такие производители сразу включают стоимость ресурсов в общую цену, которая ложится на плечи обычных граждан. В связи с этим кабинет министров считает лучшим выходом из ситуации поддержку населения и в особенности - уязвимых категорий.

Лучшим решением для экономических агентов является поддержка программ модернизации, возобновляемых установок, чтобы повысить их энергетическую независимость и уменьшить счета. Сергей Гайбу, министр экономики Молдавии

Эксперт полагает, что в случае полного прекращения поставок российского природного газа в Молдавию лишь существует лишь минимальный риск того, что республика столкнется с нехваткой продукции. Он напомнил, что местные производители имеют альтернативные источники энергоресурсов. Гайбу пояснил, что в исключительных случаях отечественная продукция может быть замещена иностранной.

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Фото и видео: rlive.md