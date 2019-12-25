Молдавия запустила первый спутник с МКС

SpaceX помогла Кишиневу доставить аппарат на орбиту Земли.

Молдавия запустила первый спутник с Международной космической станции. Экипаж 12 августа вывел на околоземную орбиту первый республиканский аппарат TUMnanoSAT. Данное устройство было создано исследовательской командой Технического университета страны (UTM). На МКС его доставил космический корабль Dragon 2 от американской компании Илона Маска SpaceX. Торжественная церемония запуска спутника транслировалась местными телеканалами.

Признаюсь, когда впервые услышала, что Молдавия собирается запустить спутник, я скептически улыбнулась. Но сегодня я горжусь коллективом университета, который создал его. Наталья Гаврилица, премьер-министр Молдавии

TUMnanoSAT представляет из себя небольшой куб с гранью 10 сантиметров. Он оснащен датчиками различных типов для ориентации в пространстве, а также бортовым компьютером, системами связи. Устройство питается за счет работы солнечных батарей, а весит - чуть больше одного килограмма. Ключевой миссией проекта является изучение и фиксация концентрации уровня газов в орбитальных условиях. За счет видеокамер молдавский спутник может транслировать изображение из космоса.

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