Президент Молдавии обсудит с Владимиром Зеленским вопросы торговли, энергетики и безопасности.

Глава Молдавии Майя Санду заявила о том, что побывает в субботу, 25 января, с рабочим визитом в Киеве. Иностранный политик заметила, что она обсудит с украинскими коллегами вопросы по безопасности и энергетике, а также торговли. Соответствующее заявление политик сделала в видеообращении, опубликованном в ее социальных сетях. Она пояснила, что готова снова высказать партнера м из соседней страны приверженность Кишинева в дальнейшей поддержке Украины.

В ближайшее время мы с коллегами прибудем в Киев с рабочим визитом по приглашению Зеленского. Мы обсудим безопасность, энергетику, торговлю, дороги, мосты и то, как мы можем помочь друг другу на пути к европейской интеграции. Майя Санду, президент Молдавии

Депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской республики, политолог Андрей Сафонов прокомментировал поездку Майи Санду в Киев. Он уверен, что данный визитвыглядит как пренебрежение к страданиям собственных граждан, которые недовольны энергетическими проблемами. Парламентарий указал, что действующие власти в Кишиневе сознательно не пускают на территорию Приднестровья российский природный газ и ухудша.т положение местного населения. При этом граждане продолжают получать от государства неподъёмные счета на оплату тарифов ЖКХ.

Украина готова поставить Молдавии уголь, заявила Санду.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской / Maia Sandu