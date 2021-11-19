Санду отметила необходимость аудита в "Молдовагазе" из-за подозрений в нарушениях

Глава Молдавии напомнила о расследованиях журналистов против компании.

Майя Санду отметила необходимость финансового аудита в "Молдовагазе" из-за подозрений российско-молдавского газораспределительного управления в многочисленных нарушениях и злоупотреблениях полномочий. Президент республики выступила на пресс-конференции перед местными журналистами.

Я считаю, что нужна проверка "Молдовагаза" Счетной палатой. Возможно, потребуются изменения в законах. Но необходимо провести проверку за весь период деятельности компании. Майя Санду, президент Молдавии

Политик подчеркнула, что на протяжении 20 лет Счетная палата не могла получить доступ к документам компании даже после внесения соответствующих поправок в законодательство республики в 2016 году. При этом журналисты регулярно писали статьи о необоснованных расходах "Молдовагаза".

Санду заявила о желании продолжить диалог с Россией по Приднестровью.

Фото и видео: YouTube / Privesc.Eu Moldova