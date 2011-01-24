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Санду объяснила запрет новостей из России необходимостью объективного информирования
Сегодня, 12:41
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Санду объяснила запрет новостей из России необходимостью объективного информирования

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Президент Молдавии поддержала борьбу с дезинформацией.

Президент Молдавии Майя Санду объяснила запрет российских новостных программ в республике необходимостью по объективному информированию населения и борьбой с распространением дезинформации. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров выступил с критикой данного постановления Кишинева.

Этот закон - суверенное решение парламента. Это делается для того, чтобы обеспечить объективное информационное пространство, чтобы наши граждане могли анализировать.

Майя Санду, президент Молдавии

Напомним, что в июне 2022 года Молдавия вернулась к запрету на ретрансляцию информационных и аналитических программ из стран, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. В частности, ограничения затронули российские СМИ. На территории республики был заблокирован новостной сайт "Sputnik Молдова" и ряд других информационных ресурсов.

Президент Молдавии готова заплатить любую политическую цену для членства в ЕС.

Видео: YouTube / Privesc. Eu Moldova

Теги: дезинформация, майя санду, молдавия, телевещание
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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