Президент Молдавии готова заплатить любую политическую цену для членства в ЕС

Майя Санду рассказала о необходимости реформировать суды и прокуратуру.

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что страна готова заплатить любую политическую цену для членства в Евросоюзе. Соответствующее заявление глава государства сделала в рамках выступления на пресс-конференции в Кишиневе. Лидер республики прокомментировала решение Брюсселя предоставить Молдавии статус кандидата на вступление в состав ЕС.

Наша задача - сделать все, чтобы граждане могли жить в мире и стабильности, в стране, которая развивается и движется вперед. Место Республики Молдова - в европейской семье. Майя Санду, президент Молдавии

Санду напомнила гражданам о том, что Молдавии еще предстоит долгий путь реформирования, чтобы соответствовать требованиям ЕС. Основным приоритетом президент считает реформу Министерства юстиции. Она призвала очистить судебную систему и прокуратуру от коррупционных деятелей.

Власти Молдавии занимаются "евроимитацией", заявили в Приднестровье.

Видео: YouTube / Privesc. Eu Moldova