Виталий Игнатьев напомнил, что Кишинев не проводил никаких референдумов.

Власти Молдавии занимаются не евроинтеграцией, а "евроимитацией". Такого мнения придерживается глава внешнеполитического ведомства непризнанной республики Приднестровье Виталий Игнатьев. В частности, чиновник оценил заявления Кишинева о том, что жители Приднестровья якобы хотят стать частью Евросоюза также, как и Молдавия. Такие речи Игнатьев считает популизмом, о чем эксперт сообщил в эфире телеканала "Россия-24". Он пояснил, что у народа совершенно другие планы.

Руководство Молдавии до конца не понимает, чего хочет народ Молдавии, потому что никто не спрашивал молдавский народ, не проводил референдумов. Возможно, госпожа Санду желает воссоединения с Румынией Виталий Игнатьев, глава МИД Приднестровья

Чиновник заметил, что в Приднестровье прошло несколько референдумов, на которых жители определили для себя дальнейшее направление развития и политический вектор. Регион будет добиваться суверенитета, а также развивать контакты с Москвой.

В Приднестровье заявили, что объединение с Молдавией практически невозможно.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live