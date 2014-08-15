Санду обвинила "Газпром" в политическом решении о прекращении поставок газа

Президент Молдавии прокомментировала сокращение объемов поставок газа по инициативе "Газпрома".

Президент Молдавии Майя Санду считает политическим решение "Газпрома" о сокращении объемов поставок российского природного газа в республику. В ходе совместной пресс-конференции с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен глава государства отметила, что ранее власти в Кишиневе всегда оплачивали потребление ресурсов в сфере энергетики.

Это политическое решение, а не коммерческое, поскольку Молдавия платила за газ, несмотря на то, что цены стали очень высокими. Правительство создало возможности, чтобы можно было закупать. Майя Санду, президент Молдавии

Напомним, что в ноябре 2022 года компания из России в два раза сократил поставляемые в регион объемы природного газа. Майя Санду объявила о том, что сейчас чиновники из Кишинева рассчитывают на финансовую поддержку ЕК в размере 200 миллионов евро для экстренной закупки газа, что поможет стране и потребителям пережить зимний период.

ЕС предоставит Молдавии 200 миллионов евро для закупки газа.

Фото и видео: YouTube / Teleradio Moldova