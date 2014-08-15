ЕС предоставит Молдавии 200 миллионов евро для закупки газа

Урсула фон дер Ляйен рассказала о помощи ЕС Кишиневу в энергетическом кризисе.

Молдавия получит от Евросоюза финансовую помощь в виде 200 миллионов евро для закупки природного газа в случае его нехватки в республике. Денежные средства можно будет получить с 1 января 2023 года. Соответствующее заявление в ходе совместного брифинга с президентом Майей Санду сделала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Чиновница находится с рабочим визитом в Кишиневе. Она подтвердила, что страна столкнулась с серьезным энергетическим кризисом по газу и электроэнергии, а также с возможностью оплаты счетов.

Мы подготовили пакет дополнительной энергетической поддержки Молдавии, 200 миллионов евро будет подготовлено для Молдавии в случае необходимости закупки газа - 100 миллионов в виде гранта и 100 миллионов в виде кредита. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

Руководитель ЕК подчеркнула, что власти ЕС предоставят Кишиневу еще 50 миллионов евро в виде бюджетной помощи. Средства пойдут на компенсацию нуждающимся гражданам. Сейчас Еврокомиссия работает с донорами для того, чтобы сформировать схему поддержки Молдавии в случае необходимости экстренной закупки энергетических ресурсов.

Спыну согласился с Путиным, что контракт с "Газпромом" был заключен на молдавских условиях.

Фото и видео: YouTube / Teleradio Moldova