Санду: Россия причастна к разжиганию конфликта в Приднестровье

Президент Молдавии оценила поведение РФ в начале конфликта с Приднестровьем.

Глава Молдавии утверждает, что Россия причастна к разжиганию вооруженного конфликта в Приднестровье. Такое заявление президент республики Майя Санду сделала в эфире местного телеканала ProTV. По мнению политика, речь идет о попытке воспрепятствовать независимости страны. Спикер добавила, что в мире всем ясно, что Москва направила свои боевые силы участвовать в этом мероприятии против Молдавии.

Война в Приднестровье была попыткой остановить процесс обретения независимости Республикой Молдова. Силы, которые не хотели, чтобы мы стали независимыми от Советского Союза, пытались остановить этот процесс. Майя Санду, президент Молдавии

Напомним, что вооруженный конфликт на Днестре начался после распада Советского Союза 2 марта 1992 года. В городе Дубоссары фиксировались столкновения между полицией и ополчением непризнанного региона. Далее бои переросли в более крупные в Бендерах. Жертвами стали около тысячи жителей. Еще десятки тысяч человек были ранены.Многие признаны беженцами.

Додон обвинил Санду в установлении "диктатуры" в Молдавии.

Фото: YouTube / Pro TV Chisinau

