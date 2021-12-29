Додон обвинил Санду в установлении "диктатуры" в Молдавии

Политик не исключил возможных протестов народа из-за действия кабмина.

Бывший президент Молдавии Игорь Додон обвинил действующего лидера республики Майю Санду в установлении "диктатуры". Такое мнение политик высказал в эфире местного телеканала N4. По словам гостя программы, народ страны может выйти на улицы из-за недовольства действиями правительства. Их поддержат оппозиционные движения. Додон призвал власти принять срочные меры для защиты граждан от энергетического и экономического кризисов.

Протесты – это выход из ситуации, но я думаю, что они должны быть без партийных флагов. Нужно объединиться…чтобы создать единый фронт, люди должны иметь возможность выйти на улицу и обозначить свою позицию. Игорь Додон, экс-президент Молдавии

Додон напомнил, что новое руководство местной Социалистической партии будут избрано в ближайшее время. В частности, оно займется вопросом организации возможных протестов. Также политик оценил инициативу партии "Шор", которая хочет выдвинуть вотум недоверия кабинету министров во главе с Натальей Гаврилицей. Спикер счел ошибки правительства "хроническими".

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