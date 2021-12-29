Стране не хватает средств, чтобы расплатиться за потребленный в период с 1 по 15 января газ.

Молдавия попросила "Газпром" помочь урегулировать газовый кризис. Об этом заявил в интервью телевизионному каналу TVR-1 вице-премьер страны Андрей Спыну.

До 20 января Кишинев должен рассчитаться за газ, потребленный в период с 1 по 15 января, однако ему не хватает от 25 до 32 миллионов долларов. В связи с этим Молдавия попросила "Газпром" решить вопрос с оплатой поставок газа, которую страна может вновь просрочить.

Мы не можем быстро реагировать на изменение цен. Было бы правильно, чтобы "Газпром", который является мажоритарным акционером "Молдовагаза", выступил бы с решением. Андрей Спыну, вице-премьер Молдавии

Ранее Спыну заявил, что Молдавия намерена запросить пересмотр контракта с "Газпромом".

Видео: YouTube / Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regional