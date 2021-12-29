Самую большую школу Подмосковья откроют в Одинцове

Крупнейшее в регионе общеобразовательное учреждение откроет свои двери 1 сентября 2023 года.

Самую большую школу Московской области откроют в ЖК "Гусарская баллада" в городе Одинцово. Об этом сообщает телеканал "360", ссылаясь на главу региона Андрея Воробьева.

Новое общеобразовательное учреждение на 2,2 тыс. мест откроет свои двери 1 сентября 2023 года. В ней будут учиться начальные, средние и старшие классы. Кроме того, в здании планируется расположить трехэтажный детский сад на 400 человек.

То, чем мы всегда занимаемся, – это решением проблем, а их в развивающейся системе очень много. Наш регион растет, мы должны успевать обеспечивать школами и детскими садами, а также поликлиниками, развязками. Все это должно поспевать за развитием региона. Андрей Воробьев, губернатор МО

Глава региона отметил, что новую школу очень ждут, так как в настоящее время родители вынуждены отвозить своих детей на учебу далеко от места проживания. Кроме того, подчеркнул Воробьев, сейчас на территории Подмосковья строятся и другие школы, что позволят отменить в функционирующих учебных заведениях вторую смену и снизить нагрузку на учебный процесс.

Ранее мы сообщали, что крытые переходы в Подмосковье начнут строить по новым стандартам.

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