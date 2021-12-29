Крытые переходы в Подмосковье начнут строить по новым стандартам

Всего за три года планируется возвести более 40 новых объектов.

В Московской области к концу 2024 года построят 14 новых надземных и 30 одноуровневых переходов, за основу которых возьмут новый стандарт. Об этом сообщает телеканал "360", ссылаясь на главу региона Андрея Воробьева.

Летом текущего года в Химках начнет функционировать пешеходный переход, возведенный по новым стандартам. Еще через год подобные сооружения появятся в Люберцах, Ленинском, Реутове, а также в Истре, Раменском и Серпухове.

Мы с коллегами из РЖД поменяем стандарты – все новые подобные переходы будем строить уже с лифтами, а не подъемниками. Андрей Воробьев, губернатор МО

Он уточнил, что для надземного перехода будет несколько правил: он должен быть крытым, ширина коридоров – не менее четырех метров, внутри – грузовые лифты. По мнению Воробьева, наличие последних даст возможность гражданам подниматься с коляской, велосипедом или тяжелым грузом.

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье откажутся от устаревших подъемников на остановках РЖД.

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