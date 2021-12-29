В Подмосковье откажутся от устаревших подъемников на остановках РЖД

"Рудименты с кнопкой" могут исчезнуть в Московской области к концу 2022 года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил отказаться от использования устаревших подъемников на остановках РЖД. Об этом сообщает телеканал "360".

Глава региона рассказал о многочисленных жалобах жителей Балашихи на "рудименты с кнопкой" и согласия с предложением заменить эти устройства на теплые и просторные лифты на территории всего Подмосковья. Воробьев выразил надежду, что это удастся осуществить до конца текущего года

Давайте раз и навсегда забудем об этом и будем использовать, особенно в Подмосковье, все самое современное <…> Я не сомневаюсь, что мы с коллегами из РЖД просто поменяем эти стандарты и подъемники уйдут раз и навсегда, а если будут, то там, где это касается не людей, а грузов. Андрей Воробьев, губернатор МО

Он подчеркнул, новые лифты должны быть удобными и просторными, чтобы ими могли пользоваться как пассажиры с многочисленными сумками, так и граждане с колясками и люди пожилого возраста.

Ранее мы сообщали, что в Московской области появится денежный сертификат для переселенцев из аварийного жилья.

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