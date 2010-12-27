Samsung прекратит производство смартфонов в Китае

Такое решение было принято из-за усиления конкуренции и экономического спада в стране.

Samsung прекратит производство мобильных телефонов в Китае. Об этом сообщает агентство Reuters.

Такое решение было принято из-за усиления конкуренции с местными производителями смартфонов, а также экономического спада в КНР.

В 2018 году корпорация остановила производство мобильных телефонов на остальных заводах страны. По данным Counterpoint, тогда доля Samsung на китайском рынке сократилась до 1 %. Сегодня единственный завод компании расположен в городе Хуэйчжоу в провинции Гуандун.

В марте текущего года о закрытии заводов в Китае также заявили в Sony. Известно, что компания решила заниматься производством смартфонов только в Таиланде. В июне появились слухи, что и Apple хочет перенести 15-30 % производства из Китая в Тайвань. Кроме того, корпорация изучает рынок во Вьетнаме, Индии, Мексике, Индонезии и Малайзии.

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