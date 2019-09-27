Google представила Android 10 для бюджетных смартфонов

Обновленная операционная система подойдет для смартфонов с небольшой оперативной памятью и небыстрыми процессорами.

Google представила версию Android 10, предназначенную для низкопроизводительных устройств. Бюджетные модели смартфонов смогут пользоваться обновленной операционной системой под названием Go Edition. Информация об этом 25 сентября появилась на портале Digital Trends.

Версию смогут установить устройства с объемом оперативной памяти 1,5 Гб ОЗУ или меньше и небыстрыми процессорами. В основу ОС легла последняя версия Android 10.

Пользователями станут владельцы Samsung A2, Nokia 1, Xiaomi Redmi Go и ряда других моделей. Стоимость смартфонов в России составляет около 4 тыс. рублей и выше.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что супердешевые 4K-телевизоры Xiaomi поступили в продажу в Китае.

Видео: zollotech / YouTube