Супердешевые 4K-телевизоры Xiaomi поступили в продажу в Китае

В линейке представили три панели – с диагоналями 43, 55 и 65 дюймов.

Компания Xiaomi приступила к продажам новых недорогих телевизоров серии Mi TV Pro, которые были представлены 24 сентября одновременно с очень дорогим смартфоном Mi Mix Alpha.

В линейке представили три панели – с диагоналями 43, 55 и 65 дюймов. Все они имеют разрешение 4К, однако, по мнению производителей, аппаратных мощностей хватит и для обработки 8К. Телевизоры можно подключать к Wi-Fi, и они работают на базе специальной версии Android 9.0 Pie.

Сейчас Xiaomi принимает предзаказы на новинки, так 32-дюймовые телевизоры будут стоить 1499 юаней (13500 рублей), 43-дюймовые – 2399 юаней (21500 рублей), 65-дюймовые – за 3399 юаней (30500 рублей). На российском рынке пока что нет этих моделей.

Фото: Twitter/ Giz China