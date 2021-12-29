Самолеты ВКС с миротворцами ОДКБ вылетели в Казахстан с аэродрома Чкаловский

С подмосковного аэродрома Чкаловский вылетели 12 военно-транспортных самолетов Ил-76 и Ан-124 с военнослужащими миротворческого контингента ОДКБ в Казахстан. На борту также находится техника. Об эом сообщает Минобороны России.
12 российских военно-транспортных самолетов Ил-76 и Ан-124 произвели вылет с подмосковного аэродрома Чкаловский для оперативной доставки военнослужащих и техники ВДВ на аэродромы Алма-Аты и Жетыген Республики Казахстан, - сообщили в ведомстве.
После прибытия миротворцы приступят к выполнению поставленных задач.
Ранее власти Казахстана заявили, что солдаты ОДКБ не участвуют в боевых операциях.
Видео: Минобороны России
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