Власти Казахстана заявили, что солдаты ОДКБ не участвуют в боевых операциях

Отмечается, что солдаты также не участвуют в ликвидиации боевиков.

Первый замруководителя администрации президента Казахстана Даурен Абаев в эфире телеканала "Хабар-24", что миротворческий контингент стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не участвует в Казахстане в боевых операциях. По словам чиновника, отвечают солдаты ОДКБ за прикрытие и охрану гособъектов.

Миссия является миротворческой. Солдаты ОДКБ не участвуют в боевых действиях, не занимаются ликвидацией боевиков. Даурен Абаев, первый замруководителя администрации президента Казахстана

По словам Абаева, силы подразделений спецслужб Казахстана "Арыстан", "Арлан", "Беркут", а также министерства обороны осуществляли 6 января боевую часть операции по зачистке Алма-Аты от террористов. Он сказал, что в настоящее время все административные здания города зачищены от террористов. Многие боевики были ликвидированы и задержаны. Сейчас устанавливаются их личности.

Ранее мы писали, что в Алма-Ате участники беспорядков забаррикадировались в здании телеканала "Мир".

Видео: YouTube / Телеканал Хабар 24