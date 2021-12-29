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СМИ: в Алма-Ате участники беспорядков забаррикадировались в здании телеканала "Мир"
Сегодня, 9:14
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СМИ: в Алма-Ате участники беспорядков забаррикадировались в здании телеканала "Мир"

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До сих пор слышны выстрелы.

В городе Алма-Ата в Казахстане участники беспорядков забаррикадировались в здании телеканала "Мир". Как сообщает "Хабар-24", в районе слышна перестрелка.

В сообщении говорится, что с зданием на площади Республики лежат тела нескольких погибших. Такая ситуация наблюдается на центральной площади в Алма-Ате.

Ранее мы писали, что в Казахстане введен критический уровень террористической опасности. Спецслужбы при таком уровне террористической опасности могут производить личный досмотр, а также досмотр вещей, транспортных средства и ограничивать или запрещать временно движение транспорта. 

Фото: Telegram / Военный обозреватель 

Теги: казахстан, митинг, террористическая опасность
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Происшествия,

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