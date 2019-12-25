Самолеты НАТО устроили облаву на российскую подводную лодку "Орел"

Навстречу "Орлу" Дания направила 15 боевых самолетов.

Самолеты НАТО устроили облаву на подводную лодку "Орел". Об этом сообщили представители Военно-Воздушных сил Дании. По информации от чиновников, авиация североатлантического альянса в территориальных водах Дании нашла российскую субмарину. Длина подводной лодки достигает 154 метров.

Согласно сведениям от ВВС Дании, "Орел" вошел в пролив Скагеррак, после чего направился в сторону России. Известно, что на борту данной подлодки находится 24 крылатых ракеты П-700 "Гранит". Такого количества вооружения достаточно, чтобы уничтожить половину флота НАТО.

В Дании объяснили, что после обнаружения "Орла" навстречу подлодке направились 15 боевых самолетов. Российская субмарина шла в надводном положении. Эксперты отмечают, что объект военные смогли найти за 15 минут. Этого времени хватило бы для ликвидации всех противолодочных самолетов Дании, которые были направлены к подлодке.

Построенный в Петербурге корабль "Игорь Белоусов" спас подлодку во время учений.