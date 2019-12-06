Руководители испытаний воссоздали ситуацию, в которой подлодка попала в аварию.

В воскресенье, 12 июля, стало известно, что построенный в Петербурге корабль "Игорь Белоусов" спас подлодку во время учений. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

Руководители испытаний воссоздали ситуацию, в которой подлодка попала в аварию и лежала на грунте. Спасательный корабль же прибыл в нужный район и исследовал место нахождения "аварийной" субмарины.

После этого команда корабля использовала глубоководный спасательный аппарат АС-40, который базируется на судне.

Спасательное судно "Игорь Белоусов" заложили еще в 2005 году на "Адмиралтейских верфях". Известно, что назвали корабль в честь советского кораблестроителя, бывшего министра судостроительной промышленности СССР.

Ранее мы писали, что первая репетиция Главного военно-морского парада прошла в Финском заливе.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ