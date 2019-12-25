В Петербурге стартовали продажи билетов на летние автобусные маршруты на море

Автобусы начнут ездить с 6 и 7 июня.

В Петербурге стартовали продажи билетов на летние автобусные маршруты в Геленджик, Краснодар и Симферополь. Как рассказали в Комитете по транспорту, с 6 июня ГУП "Пассажиравтотрнас" открывает сезон летних перевозок по популярным направлениям:

– № 5448 "Санкт-Петербург – Геленджик" (с 6 июня);

– № 6499 "Санкт-Петербург – Симферополь" (с 7 июня).

Автобусы идут по прямым рейсам без пересадок. По пути есть остановка в Краснодаре.

Расписание:

Петербург – Геленджик

Отправление: по пятницам 23:00 (Обводный канал, 36);

Краснодар: воскресенье 5:50;

Геленджик: воскресенье 9:00.

Геленджик – Петербург

Отправление: по понедельникам 16:50;

Краснодар: понедельник 20:30;

Петербург: среда 5:35.

Петербург – Симферополь

Отправление: по субботам 7:00;

Краснодар: воскресенье 11:25;

Симферополь: воскресенье 21:10.

Симферополь – Петербург

Отправление: по понедельникам 19:00;

Краснодар: вторник 03:50;

Петербург: среда 08:00.

"Пассажиравтотранс" объявил о старте перевозок детей в оздоровительные лагеря Петербурга и Ленобласти.

Фото: Комитет по транспорту Петербурга