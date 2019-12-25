В Петербурге стартовали продажи билетов на летние автобусные маршруты на море

В Петербурге стартовали продажи билетов на летние автобусные маршруты в Геленджик, Краснодар и Симферополь. Как рассказали в Комитете по транспорту, с 6 июня ГУП "Пассажиравтотрнас" открывает сезон летних перевозок по популярным направлениям:
– № 5448 "Санкт-Петербург – Геленджик" (с 6 июня);
– № 6499 "Санкт-Петербург – Симферополь" (с 7 июня).
Автобусы идут по прямым рейсам без пересадок. По пути есть остановка в Краснодаре.
Расписание:
Петербург – Геленджик
Отправление: по пятницам 23:00 (Обводный канал, 36);
Краснодар: воскресенье 5:50;
Геленджик: воскресенье 9:00.
Геленджик – Петербург
Отправление: по понедельникам 16:50;
Краснодар: понедельник 20:30;
Петербург: среда 5:35.
Петербург – Симферополь
Отправление: по субботам 7:00;
Краснодар: воскресенье 11:25;
Симферополь: воскресенье 21:10.
Симферополь – Петербург
Отправление: по понедельникам 19:00;
Краснодар: вторник 03:50;
Петербург: среда 08:00.
"Пассажиравтотранс" объявил о старте перевозок детей в оздоровительные лагеря Петербурга и Ленобласти.
Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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