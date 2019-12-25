Первая репетиция Главного военно-морского парада прошла в Финском заливе

В тренировке участие приняли 15 катеров и кораблей.

В Финском заливе состоялась первая тренировка кораблей и катеров, принимающих участие в Главном военно-морском параде, который пройдет в Петербурге и Кронштадте 26 июля. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В тренировке участие приняли 15 катеров и кораблей, в том числе малый ракетный корабль "Великий Устюг", катера "Юнармеец Дагестана", "Юнармеец Татарстана", "Валерий Федянин". Также в Финском заливе тренировали большие гидрографические катера "Георгий Зима" и "Михаил Казанский".

В Главном Военно-морском параде в Петербурге и Кронштадте примут участие 46 кораблей и подводных лодок, 42 воздушных судна и более четырёх тысяч военнослужащих.

Ранее в Петербург для участия в параде прибыл катер "Михаил Казанский".

Фото: Минобороны