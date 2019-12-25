Военно-морской парад пройдет 26 июля.

В четверг, 9 июля, стало известно о том, что в Петербург для участия в параде прибыл катер "Михаил Казанский". Об этом сообщает пресс-служба департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России.

В департаменте сообщили, что сегодня в Северной столице прошла первая тренировка кораблей и катеров. В ней приняли участие корабль "Великий Устюг", противодиверсионные катера "Юнармеец Дагестана", "Юнармеец Татарстана", "Юнармеец Заполярья", "Юнармеец Поморья" и "Валерий Федянин". Также в акватории Финского залива тренировку прошли и гидрографические катера "Георгий Зима" и "Михаил Казанский".

Напомним, что военно-морской парад пройдет 26 июля.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге для посетителей открылся ледокол "Красин".

Фото:pixabay