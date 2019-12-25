  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге для посетителей открылся ледокол "Красин"
Сегодня, 7:01
41
IRINA_CHALKINA

В Петербурге для посетителей открылся ледокол "Красин"

0 0

Наличие при себе маски является обязательным требованием.

В четверг, 9 июля, стало известно о том, что в Петербурге для посетителей открылся ледокол "Красин". Об этом сообщают в пресс-службе комитета города по делам Арктики.

В комитете отметили, что обзорные экскурсии по открытым палубам и мостикам проводят до 19 июля. Отмечается, что гости также могут прогуляться по палубе самого памятника судостроения. 

При этом посетители обязаны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. Наличие маски во время экскурсии обязательно. Музей будет работать с 10:00 до 21:00.

Ранее мы сообщали о том, что с четверга Эрмитаж запустит онлайн-продажу билетов.

Фото: topwar.ru

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии