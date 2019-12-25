В четверг, 9 июля, стало известно о том, что в Петербурге для посетителей открылся ледокол "Красин". Об этом сообщают в пресс-службе комитета города по делам Арктики.
В комитете отметили, что обзорные экскурсии по открытым палубам и мостикам проводят до 19 июля. Отмечается, что гости также могут прогуляться по палубе самого памятника судостроения.
При этом посетители обязаны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. Наличие маски во время экскурсии обязательно. Музей будет работать с 10:00 до 21:00.
Ранее мы сообщали о том, что с четверга Эрмитаж запустит онлайн-продажу билетов.
Фото: topwar.ru
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