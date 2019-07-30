Очевидец снял на видео момент падения самолета на жилые дома в Пакистане

Погибли 5 военных и по меньшей мере 12 мирных жителей.

В Пакистане военный самолет рухнул на жилые дома и загорелся.

Сообщается, что военный самолет Пакистана потерпел крушение во время учебно-тренировочного полета. Упал самолет на жилой густонаселенный квартал и загорелся. По информации СМИ Пакистана, в самолете было 5 военных, все они погибли. Жертвами катастрофы стали, по меньшей мере, 12 гражданских, которые были в домах, на которые упал самолет.

Причины катастрофы устанавливаются. Очевидец случайно снял на видео момент падения самолета. На ночном видео слышится громкий гул самолета, затем следует падение, взрыв и огромное пламя на месте падения.

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Видео: Youtube/faisalsatti