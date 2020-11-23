На рейсе находился пьяный дебошир.

Самолет рейсом Москва-Анталья совершил вынужденную посадку в Краснодаре. Об этом на официальном сайте правоохранительных органов сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. Диспетчер воздушной гавани сообщил полиции о том, что в одном из самолетов находится дебошир. В связи с этим борт приземлился и запросил помощи.

В Международном аэропорту Краснодар имени Екатерины II полицейскими задержан авиапассажир, который нарушал общественный порядок на борту самолета рейсом Москва – Анталья. Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ

Установлено, что один из пассажиров неадекватно вел себя во время полета. Он нецензурно выражался, ходил по салону самолета и мешал другим клиентам авиакомпании. Нарушителем спокойствия оказался 42-летний житель Московской области. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении гражданина составлен административный протокол по статье 20.21 КоАП РФ. Судья приговорил его к отбыванию наказания в спецприемнике города Тимашевск (арест на семь суток).

В Нижнем Новгороде полицией задержаны нелегальные банкиры.

Фото и видео: официальный сайт МВД России