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Самолет рейсом Москва-Анталья совершил вынужденную посадку в Краснодаре

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На рейсе находился пьяный дебошир.

Самолет рейсом Москва-Анталья совершил вынужденную посадку в Краснодаре. Об этом на официальном сайте правоохранительных органов сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.  Диспетчер воздушной гавани сообщил полиции о том, что в одном из самолетов находится дебошир. В связи с этим борт приземлился и запросил помощи.

В Международном аэропорту Краснодар имени Екатерины II полицейскими задержан авиапассажир, который нарушал общественный порядок на борту самолета рейсом Москва – Анталья.

Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ

Установлено, что один из пассажиров неадекватно вел себя во время полета. Он нецензурно выражался, ходил по салону самолета и мешал другим клиентам авиакомпании. Нарушителем спокойствия оказался 42-летний житель Московской области. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении гражданина составлен административный протокол по статье 20.21 КоАП РФ. Судья приговорил его к отбыванию наказания  в спецприемнике города Тимашевск (арест на семь суток). 

В Нижнем Новгороде полицией задержаны нелегальные банкиры.

Фото и видео: официальный сайт МВД России

Теги: анталья, дебошир, ирина волк, краснодар, мвд, туризм, экстреннач посадка
Категории: Мировые новости, Новости России, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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