Доход от преступной деятельности составил более 50 млн рублей.

В Нижнем Новгороде полицией задержаны нелегальные банкиры. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов. Пойманы трое местных жителей. В их отношении расследуется уголовное дело по пункту "б" части 2 статьи 172 УК РФ. По данным МВД, мужчины не имели лицензии на выполнение кредитной деятельности, по при этом за вознагражление предоставляли физическим и юридическим лицам банковские услуги (по открытию и ведению счетов, осуществлению денежных переводов, кассовому обслуживанию и т.д.).

Известно, что операции проводились благодаря имеющегося у преступников ключей доступа к системе "Клиент-Банк" и расчетным счетам подконтрольных фиктивных организаций. Средства переводились в компании, затем выводились на банковские карты и возвращались клиентам.

В рамках преступной деятельности банда получила доход в размере более 50 млн рублей. Во время обысков оперативники нашли в автомобилях и квартирах подозреваемых вещественные доказательства, которые говорят об их причастности к схеме. Речь идет о банковских картах, электронных ключах, печатях, документах и мобильных устройствах. Все фигуранты расследования находятся под подпиской о невыезде.

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Фото и видео: официальный сайт МВД РФ

