"Раскаившиеся" в обмане пенсионерки мигранты сбежали из России, несмотря на запрет

Мужчины должны были оставаться в России.

Иностранные граждане, которых простил суд и не стал заключать под стражу по подозрению в мошенничестве, сбежали к себе на родину. Они пересекли российскую границу пешком. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По версии оперативников, двое мигрантов пообещали пожилой женщине починить кражу, но взяли с нее 500 тысяч рублей и скрылись. Они уехали с деньгами к себе на родину. По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. Позже подозреваемые вернулись в Россию, тогда их и задержали.

Суд не удовлетворил ходатайство следствия об аресте, а вынес мужчинам постановление о подписке о невыезде. Предполагаемые мошенники нарушили его, и спустя 2 дня сбежали из страны.

С учетом новых обстоятельств мигрантов могут объявить в федеральный розыск.

Ранее стало известно о том, что в пандемию Петербург потерял около 500 тысяч трудовых мигрантов.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти