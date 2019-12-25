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В пандемию Петербург потерял около 500 тысяч трудовых мигрантов
Сегодня, 15:05
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В пандемию Петербург потерял около 500 тысяч трудовых мигрантов

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Показатели сопоставимы с годовым оборотом кадров на рынке труда до пандемии.

В пандемию коронавируса Петербург потерял около 500 тысяч трудовых мигрантов. Об этом заявил заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Николай Рогачев, сообщает РБК Петербург. 

По словам Рогачева, показатели сопоставимы с годовым оборотом кадров на рынке труда до пандемии – порядка 600 тысяч человек. На сегодня соискателей на рынке стало меньше, чем вакансий. Это связано с отсутствием мигрантов и естественной убылью населения. Больше всего пострадала сфера массового подбора персонала.

Зампредседателя отметил, что мигранты не торопятся возвращаться в Северную столицу, поскольку многие из них не могут решиться на переезд в большой город.

Ранее мы писали, что мигранты помогли петербургским полицейским поймать педофила.

Фото: Piter.tv

Теги: пандемия, рынок труда, трудовые мигранты
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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