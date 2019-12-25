В пандемию Петербург потерял около 500 тысяч трудовых мигрантов

Показатели сопоставимы с годовым оборотом кадров на рынке труда до пандемии.

В пандемию коронавируса Петербург потерял около 500 тысяч трудовых мигрантов. Об этом заявил заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Николай Рогачев, сообщает РБК Петербург.

По словам Рогачева, показатели сопоставимы с годовым оборотом кадров на рынке труда до пандемии – порядка 600 тысяч человек. На сегодня соискателей на рынке стало меньше, чем вакансий. Это связано с отсутствием мигрантов и естественной убылью населения. Больше всего пострадала сфера массового подбора персонала.

Зампредседателя отметил, что мигранты не торопятся возвращаться в Северную столицу, поскольку многие из них не могут решиться на переезд в большой город.

Ранее мы писали, что мигранты помогли петербургским полицейским поймать педофила.

Фото: Piter.tv