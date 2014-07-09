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Самолет из Доминиканы не смог приземлиться в Екатеринбурге из-за плохой видимости
Сегодня, 9:48
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Самолет из Доминиканы не смог приземлиться в Екатеринбурге из-за плохой видимости

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Рейс был перенаправлен в Тюмень.

Самолет, осуществлявший рейс Ла-Романа (Доминикана) – Екатеринбург, не смог приземлиться в воздушной гавани из-за плохой видимости вследствие тумана. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта Кольцово.

Самолет был перенаправлен в Тюмень.

Из-за сложных метеоусловий в Екатеринбурге рейс ZF-944 из Ла-Романы ушел на запасной аэродром в Тюмень.

из сообщения пресс-службы Кольцово

Напомним, утром в Екатеринбурге наблюдался смог из-за тлеющего торфяника в микрорайоне Солнечный. Местные жители сообщают, что на улице тяжело дышать, дым поднялся до верхних этажей домов. Ухудшению видимости также поспособствовал туман. Из-за плохих погодных условий было закрыто движение по участку городской кольцевой автодороги, в междунароном аэропорте Екатеринбурга Кольцово задержали восемь рейсов.

Ранее из кранов жителей Якутска потекла ярко-голубая вода.

Фото: pixabay.com

Теги: екатеринбург, посадка самолета, смог, туман
Категории: Новости России, Лента новостей,

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